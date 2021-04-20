Три обычных продукта, смертельных для котов и собак

Любой владелец домашнего питомца хотя бы раз в жизни сталкивался с жалобным взглядом животного, которое жаждет угоститься едой человека. Чаще всего она безвредна для котов и собак, однако бывают и исключения, чреватые летальным исходом. Подробнее о продуктах, которые противопоказаны четвероногим – в материале "Рамблера".

Соль

Переизбыток соленой пищи или соленой воды в организме животного могут спровоцировать соляное отравление. В лучшем случае все может обойтись легким поносом. В худшем – у питомца проявятся судороги и отек мозга, что способно привести к смерти.

Шоколад

Согласно данным американской ветеринарной ассоциации, "шоколадные судороги" занимают первое место среди бытовых отравлений питомцев. Если кошки равнодушны к сладкому, то собаки совсем не прочь отведать лакомство.

Чем больше в продукте метилксантинов, которые содержатся в какао, тем выше вероятность отравления. Помимо шоколада метилксантины есть в кофе, чае и некоторых газированных напитках, поэтому от них животным также нужно держаться подальше.

Лук и чеснок