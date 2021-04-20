Борщ признали российским блюдом

"История борща уходит в глубину столетий, но в ХХ веке этот простой и сытный суп стал основным блюдом в меню кафе от Хабаровска до Бреста. По традиционному рецепту борщ варят с борщевиком" — написали в материале.
Со временем борщевик заменили другие ингредиенты, а борщом начали называть разные супы с кислым вкусом.
Авторы статьи отмечают, что есть много вариантов этого блюда. Так, украинский борщ подают с тертым салом и чесноком, а борщ по-московски — с разными видами мяса: беконом, сосисками и вареной говядиной.