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Борщ признали российским блюдом

Анна Арсеньева
3 часа назад
Эксперты интернет-платформы "Google искусство и культура" включили борщ в список десяти российских блюд, вошедших в историю.
Борщ признали российским блюдом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"История борща уходит в глубину столетий, но в ХХ веке этот простой и сытный суп стал основным блюдом в меню кафе от Хабаровска до Бреста. По традиционному рецепту борщ варят с борщевиком" — написали в материале.
Со временем борщевик заменили другие ингредиенты, а борщом начали называть разные супы с кислым вкусом.
Авторы статьи отмечают, что есть много вариантов этого блюда. Так, украинский борщ подают с тертым салом и чесноком, а борщ по-московски — с разными видами мяса: беконом, сосисками и вареной говядиной.
Еда,ЮНЕСКО,Google,
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