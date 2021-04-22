Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

Диетолог рассказала, что не так с обезжиренными продуктами

Стелла Шмель
32 минуты назад
Если продукт обезжирен, означает ли это, что его можно есть без ограничений? Чем они могут быть опасны? На эти и другие вопросы ответила врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с радио Sputnik.
Диетолог рассказала, что не так с обезжиренными продуктами
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Нулевая или низкая жирность продукта не означает, что его можно есть без ограничений. Для правильного сбалансированного питания важен не только процент жира, но и количество съеденного, иначе это может быть чревато перееданием.
Он перебирает белков, насыщенных жиров и промышленных трансжиров, а также простых углеводов,
- сказала врач.
Также она отметила, что когда происходит изъятие жира, продукты могут терять вкусовые качества и консистенцию. Из-за этого многие применяют пищевые добавки.
Главное, чтобы вместо натурального жира не было подмены непонятными жирами растительного происхождения, по которым нельзя понять, есть в них трансжиры или нет. Если продукт обезжиренный, значит, над ним "колдовали",
- пояснила Дианова, отметив, что зачастую в такие продукты могут добавить сахар, соль, крахмал, вкусовые добавки, чтобы вернуть яркость вкуса и человеку было приятно их есть.
Еда,ИА Sputnik,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители