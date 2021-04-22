Диетолог рассказала, что не так с обезжиренными продуктами

Если продукт обезжирен, означает ли это, что его можно есть без ограничений? Чем они могут быть опасны? На эти и другие вопросы ответила врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с радио Sputnik

Нулевая или низкая жирность продукта не означает, что его можно есть без ограничений. Для правильного сбалансированного питания важен не только процент жира, но и количество съеденного, иначе это может быть чревато перееданием.

Он перебирает белков, насыщенных жиров и промышленных трансжиров, а также простых углеводов,

- сказала врач.

Также она отметила, что когда происходит изъятие жира, продукты могут терять вкусовые качества и консистенцию. Из-за этого многие применяют пищевые добавки.

Главное, чтобы вместо натурального жира не было подмены непонятными жирами растительного происхождения, по которым нельзя понять, есть в них трансжиры или нет. Если продукт обезжиренный, значит, над ним "колдовали",