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Ученые рассказали о последствиях употребления кофе

Lenta.ruиещё 2
3 часа назад
Ученые рассказали, какие функциональные изменения происходят в мозге людей, регулярно употребляющих кофе. Согласно результатам исследования, опубликованном в журнале Molecular Psychiatry, кофеин укрепляет связи между отделами мозга, повышает внимание, снимает тревожность, улучшает память и когнитивные функции.
Ученые рассказали о последствиях употребления кофе
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Исследователям уже давно известно, что кофеин повышает физическую выносливость, бдительность и обучаемость, однако нейробиологические причины подобного эффекта до сих пор подробно не изучены.
Португальские ученые из Университета Минью вместе с датскими коллегами из Орхусского университета впервые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию для сравнения активности мозговых связей у тех, кто пьет кофе каждый день, и тех, кто вообще его не употребляет. Для этого исследователи пригласили 55 добровольцев, которых разделили на две группы.
У команды любителей кофе была повышена динамическая активность между несколькими мозжечковыми и подкорковыми областями мозга. Ученые считают, что это объясняет повышение сосредоточенности и внимания, а также улучшение обучения и памяти.
Такие же последствия наблюдались и во второй группе вскоре после того, как участники выпивали чашку этого напитка. Так, авторы сделали вывод, что изменения, которые вызывает в мозге кофеин, скорее всего, носят кратковременный характер.
Ранее международная группа ученых из Франции, Великобритании, Нидерландов и Финляндии обнаружила связь между недостатком сна и высоким риском развития деменции в возрасте 50-70 лет, в том числе болезни Альцгеймера — неизлечимым заболеванием мозга, приводящим к недееспособности и смерти.
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