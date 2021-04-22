Ученые рассказали о последствиях употребления кофе

Ученые рассказали, какие функциональные изменения происходят в мозге людей, регулярно употребляющих кофе. Согласно результатам исследования, опубликованном в журнале Molecular Psychiatry, кофеин укрепляет связи между отделами мозга, повышает внимание, снимает тревожность, улучшает память и когнитивные функции.

Исследователям уже давно известно, что кофеин повышает физическую выносливость, бдительность и обучаемость, однако нейробиологические причины подобного эффекта до сих пор подробно не изучены.

Португальские ученые из Университета Минью вместе с датскими коллегами из Орхусского университета впервые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию для сравнения активности мозговых связей у тех, кто пьет кофе каждый день, и тех, кто вообще его не употребляет. Для этого исследователи пригласили 55 добровольцев, которых разделили на две группы.

У команды любителей кофе была повышена динамическая активность между несколькими мозжечковыми и подкорковыми областями мозга. Ученые считают, что это объясняет повышение сосредоточенности и внимания, а также улучшение обучения и памяти.

Такие же последствия наблюдались и во второй группе вскоре после того, как участники выпивали чашку этого напитка. Так, авторы сделали вывод, что изменения, которые вызывает в мозге кофеин, скорее всего, носят кратковременный характер.