Зачем на самом деле нужны нижние ящики в холодильнике

Обычно все кладут в нижние ящики холодильника какие-то овощи, зелень, фрукты. Однако так распределять продукты не рекомендуется. Во многих холодильниках на нижних контейнерах специально пишут предупреждение, что они для этого не предназначены. "Рамблер" рассказывает, почему и зачем они тогда нужны.

Оказывается, на нижний уровень холодильника лучше всего поступает холод. Свежие овощи и фрукты в этих отсеках могут перемерзнуть и потерять все свои полезные свойства. Хоть складывать их там и удобно, лучше так не делать, потому что продукты испортятся раньше срока.