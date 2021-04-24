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Зачем на самом деле нужны нижние ящики в холодильнике

Анна Арсеньева
2 часа назад
Обычно все кладут в нижние ящики холодильника какие-то овощи, зелень, фрукты. Однако так распределять продукты не рекомендуется. Во многих холодильниках на нижних контейнерах специально пишут предупреждение, что они для этого не предназначены. "Рамблер" рассказывает, почему и зачем они тогда нужны.
Зачем на самом деле нужны нижние ящики в холодильнике
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Оказывается, на нижний уровень холодильника лучше всего поступает холод. Свежие овощи и фрукты в этих отсеках могут перемерзнуть и потерять все свои полезные свойства. Хоть складывать их там и удобно, лучше так не делать, потому что продукты испортятся раньше срока.
На самом деле нижние ящики предназначены для мяса, рыбы и всего того, что нуждается в большем охлаждении. Часто на отсеках есть соответствующие изображения. Хранить сырые мясо и рыбу нужно подальше от уже готовых к употреблению продуктов. При этом в охлажденном виде их срок годности — не более двух-трех дней. А фрукты и овощи стоит класть, наоборот, на верхние полки, тоже отдельно друг от друга.
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