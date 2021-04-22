В меде нашли следы ядерных испытаний времен Холодной войны

Американские ученые выяснили, что собранный на большей части восточного побережья США мед, содержит следы радиоактивного элемента цезий-137. Об этом говорится в статье на сайте ScienceAlert.

Исследователь Джим Касте пришел к выводу, что американцы потребляли мед, содержащий ядерные отходы, произведенные во время испытаний времен Холодной войны.

В ходе исследования со своими студентами он взялся проверить банку меда, которую купили на фермерском рынке в Северной Каролине.

"Детектор измерения радиации сошел с ума",— рассказал геолог.

Выяснилось что банки с медом содержат слабые следы цезия-137, образованного в результате реакции урана и плутония.