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В меде нашли следы ядерных испытаний времен Холодной войны

Диана Товсепова
3 часа назад
Американские ученые выяснили, что собранный на большей части восточного побережья США мед, содержит следы радиоактивного элемента цезий-137. Об этом говорится в статье на сайте ScienceAlert.
В меде нашли следы ядерных испытаний времен Холодной войны
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Исследователь Джим Касте пришел к выводу, что американцы потребляли мед, содержащий ядерные отходы, произведенные во время испытаний времен Холодной войны.
В ходе исследования со своими студентами он взялся проверить банку меда, которую купили на фермерском рынке в Северной Каролине.
"Детектор измерения радиации сошел с ума",— рассказал геолог.
Выяснилось что банки с медом содержат слабые следы цезия-137, образованного в результате реакции урана и плутония.
Исследователь объяснил, что пчелы растворяют нектар цветов при помощи фермента слюны. То же самое происходит и с продуктами распада, которые могли осесть на цветах.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, когда мед вреден для организма.
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