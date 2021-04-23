Диетолог назвала запрещенные после 30 лет продукты

Психолог-консультант, диетолог Мария Малышева назвала продукты, от которых стоит отказаться после 30 лет. Об этом пишет НТВ.

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По словам специалиста, после 30 лет обмен веществ у человека начинает замедляться, снижается выработка коллагена, возрастает риск таких заболеваний, как язва желудка, высокое кровяное давление, атеросклероз, сердечный приступ или инсульт.

Так, в первую очередь запрещены жареные продукты. «Будь то картофель фри или жареное мясо, все, что приготовлено путем жарки на масле, несомненно, вредно», — отмечает она. Специалист заявила, что употребление жареной пищи чаще четырех раз в неделю увеличивает риск ожирения и более серьезных осложнений для здоровья.

Также специалист посоветовала избегать обезжиренных молочных продуктов, поскольку там жир заменяется большим количеством сахара, канцерогенными подсластителями или сиропами глюкозы и фруктозы. Кроме того, большое количество сахара или канцерогенных подсластителей содержится в газированных напитках. Основными рисками, которые связаны с газировкой, являются рак, болезни сердца, диабет, остеопороз, болезни Альцгеймера и Паркинсона, эпилепсия и тяжелые эмоциональные расстройства, подчеркнула диетолог.

Специалист призвала отказаться от рафинированных углеводов, маргарина и сливочного масла, обработанного мяса. Также после 30 лет диетолог рекомендует воздержаться от картофельных чипсов и продуктов, содержащих натрий, в частности соли.