Диетолог перечислила продукты, которые нельзя есть после 30 лет

Психолог-консультант, диетолог Мария Малышева назвала продукты, от которых стоит отказаться после 30 лет. Об этом пишет НТВ.

По словам специалиста, после 30 лет обмен веществ начинает замедляться, снижается выработка коллагена, возрастает риск язвы желудка, высокого давления, атеросклероза, сердечного приступа или инсульта.

Поэтому первыми стоит прекратить есть жаренные продукты. Так как употребление жареной пищи чаще четырех раз в неделю увеличивает риск ожирения и более серьезных осложнений для здоровья.

«Будь то картофель фри или жареное мясо, все, что приготовлено путем жарки на масле, несомненно, вредно», — отмечает она.

Также специалист посоветовала избегать обезжиренных молочных продуктов, поскольку там жир заменяется большим количеством сахара, канцерогенными подсластителями или сиропами глюкозы и фруктозы.

Врач назвала опасной газировку, так как она может повлиять на развитие рака, болезней сердца, диабета, остеопороза, возникновение Альцгеймера и Паркинсона, эпилепсии и тяжелых эмоциональных расстройств.