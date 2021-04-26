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Врач предупредила об опасности семечек

Lenta.ruиещё 4
5 часов назад
Эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала, что подсолнечные семечки могут спровоцировать обострение серьезных заболеваний, передает «Звезда».
Врач предупредила об опасности семечек
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«То, что от семечек бывает аппендицит, — это миф. Но живот, действительно, может разболеться, только по другой причине», — предупредила врач.
Бочарова пояснила, что в этом продукте содержится большое количество жиров, которые могут вызвать обострение язвы или гастрита.
Кроме того, семечки очень калорийны, на 100 грамм приходится 550 калорий, что эквивалентно плитке шоколада. Опасность заключается в том, что они не воспринимаются как еда, и это способствует появлению лишнего веса.
Тем не менее, продукт весьма полезен в умеренных количествах, поскольку содержит клетчатку, витамины группы B, А и Е и важный для сердца и нервной системы магний. Употреблять ежедневно можно не более 30 граммов, чтобы не навредить здоровью, кроме того, семечки не следует обжаривать, поскольку так в них накапливается канцероген.
Еда,Татьяна Бочарова,
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