Диетолог опроверг популярный миф о яйцах

Он отметил, что организм использует его для производства желчных кислот, гормонов и витамина D в коже под действием солнца. Гинзбург заключил, что яйца можно есть пять раз в неделю, это повседневная пища человека. Какая именно категория считается самой полезной, пока не подтверждено наукой, однако считается, что это C2, поскольку их несут молодые куры.