Почему нельзя употреблять в пищу только что открытые консервы

Консервированные продукты наверняка есть в кухонном шкафчике любой хозяйки. Они способны выручить, когда необходимо приготовить обед или ужин на скорую руку или порадовать себя и семью быстрым салатом. О том, насколько вредны консервы, споры не утихают, наверно, с самого первого дня их появления. Но мало кому известно, что консервированные продукты не рекомендуют употреблять в пищу сразу после того, как их открыли. О том, почему этого не стоит делать, читайте в материале “Рамблера”.

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Дело в том, что мясные, рыбные, овощные и крупяные консервы прежде, чем попасть в жестяную или стеклянную банку, подвергаются термической обработке. Выделяется вредное вещество фуран, которое может негативно повлиять на здоровье. Чтобы не рисковать и не подвергать себя опасности, открыв банку консервов, стоит оставить их на столе на 10-20 минут. Еще лучше открыть банку консервированных продуктов, выложить ее содержимое на большую плоскую тарелку и также просто оставить на столе на короткое время. Так пары вредного фурана быстрее улетучатся. После этого консервы можно без опасения употреблять в пищу.