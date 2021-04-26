"Мечтала питаться в ресторанах, а стала толстая и в прыщах"

Возможно, вы слышали, что лень — это двигатель прогресса. В некоторых случаях это действительно так, люди придумывают машины и разнообразные гаджеты, чтобы упростить себе жизнь. Но иногда лень оборачивается большими проблемами. Например, со здоровьем.

Как-то раз редактор "Рамблера" изучала тренды модных изданий, решила перестать тратить время на готовку и доверить свое питание специалистам извне. В ходе эксперимента допускалось есть в кафе, покупать фастфуд и употреблять все, что продавалось в ближайшем магазине. А что из этого вышло, читайте в нашей статье.

Начало эксперимента

Полноценный поход по магазинам и приготовление еды занимает много времени и сил. При этом еда то портится, то чего-то не хватает, постоянно приходится думать о том, чего еще захватить в продуктовом. Поэтому я решила перестать заниматься этим и перевести питание "на аутсорс".

Когда могла, ела в кафе, и эта еда была больше всего похожа на нормальную: суп и салат. В магазине покупала, в основном, пирожки и всякие снеки. Со стрит-фудом все ясно — картошка, бургеры и прочее.

Сначала мне показалось, что процесс питания стал удобным и приятным. Я почти не ела дома, не мыла посуду. В целом, была сытой. Где-то месяц мне казалось, что все в порядке.

Спустя месяц

После месяца подобного питания я решила подсчитать свои расходы и поняла, что первым страдает бюджет. Если булку из продуктового моя карта воспринимала нормально, то постоянные кафешки пришлось быстро исключить.

Поэтому второй месяц эксперимента был сфокусирован на более бюджетных блюдах. И тут стало сложно буквально через неделю. В магазинах продаются салаты с майонезом, а основные блюда достаточно жирные. Иногда после еды ощущалась тяжесть, но она быстро проходила.

Три месяца

Я пыталась как-то облегчить свое питание, но постоянно испытывала чувство голода. С виду сытная еда ложилась "камнем" в желудке, а потом резко переваривалась и снова хотелось есть.

Пустоту начали занимать чипсы и конфеты, количество которых росло с какой-то необычайной скоростью. В какой-то момент я поняла, что покупаю пачку снеков каждый день. Ухудшилось состояние кожи, появились высыпания и раздражения. Вот так, мечтала питаться в ресторанах, а стала толстая и в прыщах.

Из странного — я стала плохо спать, раздражаться и разлюбила себя, но с питанием почему-то это не связывала. Длилось это до тех пор, пока близкие не забили тревогу.

Итог

Верите или нет, а я стала зависимой от фастфуда. Когда я решила завершать эксперимент, то моя одежда была на три размера больше, чем раньше. Желудок болел уже постоянно, появилась изжога и отрыжка. Кожа тоже стала плохой, хотя когда-то она была идеальной.