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Диетолог рассказал, как правильно есть картофель

Анна Арсеньева
1 час назад
Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский рассказал, что люди, придерживающиеся правильного питания обычно демонизируют картофель, однако в нем нет ничего плохого.
Диетолог рассказал, как правильно есть картофель
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам медика, главное — понимать соотношение пропорций между потреблением и расходом данного продукта.
"Любая диета представляет собой довольно унифицированный продукт, вмещающий в себя различные вводные. Это и активности, и возраст, и гендерная принадлежность", — рассказал Пристанский.
Он отметил, что в картофеле много углеводов и крахмала, который распадается в организме до сахаров. Это происходит с любой углеводистой пищей независимо от способа ее обработки.
Еда,
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