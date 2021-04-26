Диетолог рассказал, как правильно есть картофель

Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский рассказал, что люди, придерживающиеся правильного питания обычно демонизируют картофель, однако в нем нет ничего плохого.

По словам медика, главное — понимать соотношение пропорций между потреблением и расходом данного продукта.

"Любая диета представляет собой довольно унифицированный продукт, вмещающий в себя различные вводные. Это и активности, и возраст, и гендерная принадлежность", — рассказал Пристанский.