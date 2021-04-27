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Диетологи назвали продукты для борьбы с депрессией

Lenta.ruиещё 3
5 часов назад
Диетологи посоветовали еду, которая поможет в борьбе с подавленным настроением и поспособствует излечению депрессии. Их рекомендации публикует Daily Mail.
Диетологи назвали продукты для борьбы с депрессией
Фото: PixabayPixabay
Среди повышающих настроение продуктов специалисты назвали темный шоколад, жирную рыбу и яичные желтки.
Диетолог Джули Ходжсон (Julie Hodgson) рассказала, что темный шоколад богат магнием и помогает успокоить нервную систему. Похожим эффектом обладают авокадо, миндаль и кешью.
Коллега Ходжсон Луиза Вилкоксон (Louise Wilcockson) порекомендовала употреблять в пищу больше скумбрии и лосося, которые богаты полезными жирами и способны облегчить симптомы депрессии. Эти виды рыбы содержат Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, помогающие правильному функционированию мозга.
Яичные желтки также улучшают настроение, так как богаты витамином D, положительно влияющим на работу мозга.
При приеме антидепрессантов специалисты рекомендуют увеличить потребление пищи, богатой протеинами. Вилкоксон посоветовала есть больше индейки, говядины и зелени. Также специалисты советуют обогатить рацион продуктами, содержащими витамин B — для этого хорошо подходят шпинат и капуста. Не стоит забывать и о том, что еда должна доставлять удовольствие, так что не следует отказывать себе, например, в любимых десертах.
Диетологи напоминают, что правильное питание не заменяет полноценную терапию. В случае появления симптомов депрессии следует обратиться к специалистам.
Ранее диетолог Марина Макшина объяснила важность витамина С для организма. по ее словам, от него зависит состояние кожи и кровеносных сосудов, так как витамин С участвует в выработке коллагена.
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