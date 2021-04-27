Диетолог назвала ошибки при приготовлении яиц

И прокомментировала самые частые заблуждения относительно этого продукта.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

В беседе с «Летидором» врач-диетолог Ксения Селезнева высказалась по поводу ежедневного потребления яиц в пищу.

Эксперт уверяет, что нормы «не больше двух яиц в неделю» на данный момент нет. Кроме того, Ксения Селезнева считает неправильным отказ от желтка и потребление в пищу исключительно белка. Диетолог считает, что не только можно, но и нужно употреблять оба компонента яиц.

«Желток, к которому долгое время относились с осторожностью из-за содержащегося в нем холестерина, является источником витамина B12, витамина D и фосфолипидов (во многом они нейтрализуют действие вредного холестерина)»,

— объяснила свою позицию собеседница «Летидора».

Одной из ошибок Селезнева считает однообразный способ приготовления яиц. Этот продукт можно и варить, и запекать, и жарить (правда, последний способ при использовании масла считается наименее полезным).

Как отмечает диетолог, перед варкой яйца необходимо мыть. В противном случае при разбивании патогенные микроорганизмы, в том числе из продукты жизнедеятельности курицы, могут попасть в блюдо.