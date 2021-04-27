Россиянам предложили подходящие для «вечернего зажора» продукты

По словам Мухиной, вечернее переедание является нарушением пищевого поведения, когда человек через рецепторы во рту пытается получить гормоны радости и отдохнуть. По этой причине врач порекомендовала есть овощи.

Однако перебарщивать с овощами не стоит, так как у многих из них отрицательная калорийность. Например, морковь дает 10 килокалорий, а на переваривание требует 12.