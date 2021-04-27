Россиянам предложили подходящие для «вечернего зажора» продукты

Врач-диетолог Марият Мухина
объяснила, в чем причина вечернего жора и чем лучше утолять голод. По ее мнению, вечернее переедание часто происходит из-за накопившегося за день стресса. Чтобы не набрать вес, стоит есть определенные продукты. Ее слова передает
Sputnik.
По словам Мухиной, вечернее переедание является нарушением пищевого поведения, когда человек через рецепторы во рту пытается получить гормоны радости и отдохнуть. По этой причине врач порекомендовала есть овощи.
«В этот момент очень хорошо взять пучок сельдерея и его жевать. Таким образом вы не съедите лишних калорий и не наберете лишних калорий», — сказала врач.
По ее словам, таким методом пользовалась принцесса Диана, страдавшая расстройством, выражавшимся регулярным перееданием.
Однако перебарщивать с овощами не стоит, так как у многих из них отрицательная калорийность. Например, морковь дает 10 килокалорий, а на переваривание требует 12.