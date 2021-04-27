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Россиянам предложили подходящие для «вечернего зажора» продукты

Даня Виттиг
2 часа назад
Врач-диетолог Марият Мухина объяснила, в чем причина вечернего жора и чем лучше утолять голод. По ее мнению, вечернее переедание часто происходит из-за накопившегося за день стресса. Чтобы не набрать вес, стоит есть определенные продукты. Ее слова передает Sputnik.
Россиянам предложили подходящие для «вечернего зажора» продукты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам Мухиной, вечернее переедание является нарушением пищевого поведения, когда человек через рецепторы во рту пытается получить гормоны радости и отдохнуть. По этой причине врач порекомендовала есть овощи.
«В этот момент очень хорошо взять пучок сельдерея и его жевать. Таким образом вы не съедите лишних калорий и не наберете лишних калорий», — сказала врач.
По ее словам, таким методом пользовалась принцесса Диана, страдавшая расстройством, выражавшимся регулярным перееданием.
Однако перебарщивать с овощами не стоит, так как у многих из них отрицательная калорийность. Например, морковь дает 10 килокалорий, а на переваривание требует 12.
Ранее "Рамблер" сообщал, что нельзя есть после тридцати лет.
Еда,Марият Мухина,ИА Sputnik,
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