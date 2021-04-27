Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

Диетолог назвала правила безопасного поедания шашлыка

Lenta.ru
6 часов назад
Чтобы обезопасить свой организм во время праздников, нужно тщательно выбирать мясо для шашлыка, заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Диетолог назвала правила безопасного поедания шашлыка
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
По словам врача, более безопасным станет мясо, в котором меньше жира. Порцию шашлыка также необходимо разнообразить свежими овощами, поскольку клетчатка позволит снизить негативный эффект от жареного мяса, сказала она.
Дианова отметила, что за употреблением алкоголя также необходимо внимательно следить. «Надо понимать, что утилизация алкоголя у женщин идет медленнее, чем у мужчин», — заметила специалист. Чем меньше масса тела, тем больше времени требуется на переработку алкоголя в организме, заключила она.
Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители