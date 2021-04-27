Диетолог назвала правила безопасного поедания шашлыка

Чтобы обезопасить свой организм во время праздников, нужно тщательно выбирать мясо для шашлыка, заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ» Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

По словам врача, более безопасным станет мясо, в котором меньше жира. Порцию шашлыка также необходимо разнообразить свежими овощами, поскольку клетчатка позволит снизить негативный эффект от жареного мяса, сказала она.