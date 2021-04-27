Диетолог назвала правила безопасного поедания шашлыка

Чтобы обезопасить свой организм во время праздников, нужно тщательно выбирать мясо для шашлыка, заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
По словам врача, более безопасным станет мясо, в котором меньше жира. Порцию шашлыка также необходимо разнообразить свежими овощами, поскольку клетчатка позволит снизить негативный эффект от жареного мяса, сказала она.
Дианова отметила, что за употреблением алкоголя также необходимо внимательно следить. «Надо понимать, что утилизация алкоголя у женщин идет медленнее, чем у мужчин», — заметила специалист. Чем меньше масса тела, тем больше времени требуется на переработку алкоголя в организме, заключила она.