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Вредно ли готовить еду в микроволновке

Мира Маркина
4 часа назад
Даже у женщин, не мыслящих жизни без домашних блюд, подчас не находится времени, что приготовить еду самостоятельно. В таких случаях выручают полуфабрикаты, которые нужно лишь разогреть в микроволновой печи.
Вредно ли готовить еду в микроволновке
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Но правда ли, что еда, приготовленная в микроволновке, может навредить здоровью? Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Противники такого способа готовки уверены, что микроволновая печь негативно воздействует на еду. Считается, что такая пища содержит микроволновую энергию в молекулах, которая не присутствует в пищевых продуктах, приготовленных традиционным способом.
Между тем не так давно ВОЗ признала, что опасаться пищи из микроволновки не стоит, поскольку она совершенно безопасна.
Действительно, микроволновая печь меняет структуру пищи – это подтверждают диетологи. Вот только с едой происходит все то же самое, что происходит с ней на плите: белки денатурируются, жиры плавятся, а стенки клеток разрушаются. В пище волны передают энергию молекулам воды и угасают. Следовательно, такая еда едва ли может навредить здоровью.
Еда,ВОЗ,
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