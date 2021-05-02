Вредно ли готовить еду в микроволновке

Даже у женщин, не мыслящих жизни без домашних блюд, подчас не находится времени, что приготовить еду самостоятельно. В таких случаях выручают полуфабрикаты, которые нужно лишь разогреть в микроволновой печи.

Но правда ли, что еда, приготовленная в микроволновке, может навредить здоровью? Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Противники такого способа готовки уверены, что микроволновая печь негативно воздействует на еду. Считается, что такая пища содержит микроволновую энергию в молекулах, которая не присутствует в пищевых продуктах, приготовленных традиционным способом.

Между тем не так давно ВОЗ признала, что опасаться пищи из микроволновки не стоит, поскольку она совершенно безопасна.