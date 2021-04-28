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Ученые обнаружили в меде радиоактивный элемент

runews24.ru
4 часа назад
Растения и животные по сей день несут в себе следы ядерных испытаний периода Холодной войны. Новым доказательством этому послужили остатки радиоактивного элемента цезия-137, найденного в меде в США, сообщили в phys.org.
Ученые обнаружили в меде радиоактивный элемент
Фото: Runews24.ruRunews24.ru
Образцы меда были взяты в различных штатах, от штата Мэн до Флориды. В 68 из 122 образцов был найден радиоактивный цезий-137. Это напоминание о ядерных испытаниях, которые в 1950-70-х проводили США и СССР.
Бомбы взрывали в Неваде, Нью-Мексико, Маршалловых островах и на российском архипелаге Новая Земля. Ветер перенес цезий на далекие расстояния. Цезий напоминает калий, который хорошо усваивают растения. Когда в почве мало калия, растения поглощают схожие с ним элементы. Так цезий попал в растения, а от них через нектар — к пчелам. В результате через полвека он продолжает циркулировать в природе.
Как сообщили авторы исследования, уровень цезия-137 очень незначительный, чтобы навредить человеку, поэтому такой мед абсолютно безопасен.
Отмечается, что после Чернобыльской катастрофы радиоактивный цезий был найден в меде и пыльце в странах Европы, пострадавших от радиоактивных осадков.
Еда,
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