Ученые обнаружили в меде радиоактивный элемент

Растения и животные по сей день несут в себе следы ядерных испытаний периода Холодной войны. Новым доказательством этому послужили остатки радиоактивного элемента цезия-137, найденного в меде в США, сообщили в phys.org.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Образцы меда были взяты в различных штатах, от штата Мэн до Флориды. В 68 из 122 образцов был найден радиоактивный цезий-137. Это напоминание о ядерных испытаниях, которые в 1950-70-х проводили США и СССР.

Бомбы взрывали в Неваде, Нью-Мексико, Маршалловых островах и на российском архипелаге Новая Земля. Ветер перенес цезий на далекие расстояния. Цезий напоминает калий, который хорошо усваивают растения. Когда в почве мало калия, растения поглощают схожие с ним элементы. Так цезий попал в растения, а от них через нектар — к пчелам. В результате через полвека он продолжает циркулировать в природе.

Как сообщили авторы исследования, уровень цезия-137 очень незначительный, чтобы навредить человеку, поэтому такой мед абсолютно безопасен.