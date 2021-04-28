Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

Россиянам дали рекомендации по выбору куличей на Пасху

Lenta.ru
5 часов назад
Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору куличей на Пасху. Об этом сообщает РИА Новости.
Россиянам дали рекомендации по выбору куличей на Пасху
Фото: PixabayPixabay
Так, покупая кулич, необходимо обратить внимание на его верхушку, она должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. Кроме того, не допускается, чтобы на куличе были подгоревшие места, отметили в ведомстве.
Также в Роспотребнадзоре дали советы по выбору яиц и творога. При покупке яиц следует обращать внимание на дату их сортировки и внешний вид. Они должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас.
В ведомстве добавили, что хороший творог всегда белого цвета с кремовым оттенком и имеет немного кисловатый запах. Консистенция продукта должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной.
«Скоропортящиеся продукты храните в холодильнике, причем отдельно от сырой продукции. Не допускайте хранение готовых блюд в тепле, на краю плиты, в духовом шкафу, так как все это усиливает риск возникновения и размножения микроорганизмов»,
— предупредили в Роспотребнадзоре.
Еда,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители