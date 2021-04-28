Россиянам дали рекомендации по выбору куличей на Пасху

Так, покупая кулич, необходимо обратить внимание на его верхушку, она должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. Кроме того, не допускается, чтобы на куличе были подгоревшие места, отметили в ведомстве.