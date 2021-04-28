Роспотребнадзор рассказал, как выбрать куличи на Пасху

Покупая кулич, важно обращать внимание на верхушку – она должна быть сухой. В противном случае, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. Кроме того, не допускается, чтобы на куличе были подгоревшие места.

Специалисты также рассказали, как выбирать яйца и творог. При покупке яиц следует смотреть на дату сортировки и внешний вид продукта. Яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас.

Хороший творог, в свою очередь, всегда белого цвета с кремовым оттенком и имеет немного кисловатый запах. Консистенция продукта должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной:

"Скоропортящиеся продукты храните в холодильнике, причем отдельно от сырой продукции. Не допускайте хранение готовых блюд в тепле, на краю плиты, в духовом шкафу, так как все это усиливает риск возникновения и размножения микроорганизмов",