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Роспотребнадзор рассказал, как выбрать куличи на Пасху

Мира Маркина
3 часа назад
Эксперты Роспотребнадзора дали россиянам рекомендации по выбору куличей на Пасху. Об этом сообщают РИА Новости.
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать куличи на Пасху
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Покупая кулич, важно обращать внимание на верхушку – она должна быть сухой. В противном случае, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. Кроме того, не допускается, чтобы на куличе были подгоревшие места.
Специалисты также рассказали, как выбирать яйца и творог. При покупке яиц следует смотреть на дату сортировки и внешний вид продукта. Яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас.
Хороший творог, в свою очередь, всегда белого цвета с кремовым оттенком и имеет немного кисловатый запах. Консистенция продукта должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной:
"Скоропортящиеся продукты храните в холодильнике, причем отдельно от сырой продукции. Не допускайте хранение готовых блюд в тепле, на краю плиты, в духовом шкафу, так как все это усиливает риск возникновения и размножения микроорганизмов",
– подчеркнули эксперты.
Напомним, ранее "Рамблер" объяснял, как хранить куриные яйца.
Еда,Роспотребнадзор,
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