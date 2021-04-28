Ученые выяснили, какие люди любят кофе

Австралийские ученые провели исследование и выяснили, какие люди любят кофе, а какие предпочитают ему другие напитки.

Как оказалось, люди с наследственными заболеваниями сердечно-сосудистой системы зачастую подсознательно избегают кофе и напитков с кофеином. А те, у кого хорошая наследственность в этой области, напротив, пьют кофе с удовольствием. Таким образом, организм подсказывает, сколько кофеина необходимо человеку.

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Ученые из Университета Южной Австралии вместе с коллегами из Южно-Австралийского института здравоохранения и медицинских исследований (SAHMRI) изучили данные 390 435 людей в возрасте от 39 до 73 лет из британского биобанка и сделали несколько выводов. Так, люди с высоким кровяным давлением, стенокардией и аритмией пьют меньше кофе, употребляют кофе без кофеина или вообще избегают этого напитка, в отличие от людей без сердечно-сосудистых симптомов.

Впервые исследователи получили доказательства того, что на потребление кофе влияет заложенное на генетическом уровне состояние здоровья сердечно-сосудистой системы, которое отражается в артериальном давлении и частоте сердечных сокращений.

"Люди пьют кофе по разным причинам: чтобы взбодриться, когда они устали, потому что он приятный на вкус, или потому, что это часть их повседневной жизни. Но мы не осознаем, что люди подсознательно самостоятельно регулируют безопасные уровни кофеина в зависимости от того, насколько высокое их кровяное давление, и это, вероятно, является результатом защитного генетического механизма",

– подчеркнула ведущий автор исследования профессор Элина Хиппенен.

Эксперты пришли к выводу, что количество употребляемого кофе может быть косвенным индикатором здоровья сердечно-сосудистой системы.

В заключение Хиппенен посоветовала почаще прислушиваться к своему организму: