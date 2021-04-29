Назван альтернативный рецепт "здорового" кулича

Для этого рецепта понадобится два банана, два яйца, один стакан миндальной муки, пятая часть стакана орехов или изюма, половина столовой ложки сахара или одна столовая ложка сиропа топинамбура, специи.

Взбить бананы в пюре, отделить белки от желтков, смешать желтки с сиропом топинамбура или с сахаром, добавить получившуюся банановую массу и специи. Белки взбить отдельно и аккуратно влить в массу с бананами, аккуратно мешая. Затем добавить в массу миндальную муку, перемешать и добавить орехи или изюм.