Назван альтернативный рецепт "здорового" кулича

Рецепт классического кулича предполагает использование белой муки высшего сорта, у которой при производстве удаляется оболочка зерна с полезными свойствами, микроэлементами и витаминами. Из-за чего остается лишь глютен, глюковина и бесполезные калории. Также классический кулич предполагает использование рафинированного сахара и в некоторых случаях молока, что также не всегда хорошо для организма. Поэтому диетолог медицинского сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха предложила альтернативный рецепт "здорового" кулича. Ее слова приводит РИА Новости
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Для этого рецепта понадобится два банана, два яйца, один стакан миндальной муки, пятая часть стакана орехов или изюма, половина столовой ложки сахара или одна столовая ложка сиропа топинамбура, специи.
Взбить бананы в пюре, отделить белки от желтков, смешать желтки с сиропом топинамбура или с сахаром, добавить получившуюся банановую массу и специи. Белки взбить отдельно и аккуратно влить в массу с бананами, аккуратно мешая. Затем добавить в массу миндальную муку, перемешать и добавить орехи или изюм.
Тесто положить в форму для выпекания, поставить в предварительно разогретую до 170 градусов духовку и запекать 25 минут.