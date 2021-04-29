Роскачество: четверть проверенных сосисок изготовлены с нарушениями

Эксперты из Роскачества проверили отечественные сливочные сосиски. Нарушения были выявлены у четверти образцов, а в одном из товаров вовсе не оказалось говядины. В исследовании участвовали образцы 20 торговых марок.

Стоимость сосисок составила от 23,80 до 71,64 руб. за 100 г продукта на момент закупки. Сосиски исследовали по 145 показателям.

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По стандарту Роскачества общая органолептическая оценка сосисок, проводимая по ГОСТ, должна быть не менее 4,5 балла по 5-балльной шкале. Таким образом, лучшие показатели по вкусовым характеристикам у товара от бренда «Вязанка» (4,5), «Дымов» (4,67), «Останкино» (4,83).

Также эксперты отметили, что в сосисках «Великолукский мясокомбинат», «Мясной дом Бородина», «Окраина», «Сибколбасы» массовая доля жира оказалась выше требований стандарта – от 22,4 до 25,6%, а должно быть не более 19%.

А в сосисках «Атрус» (Ярославская обл.) были обнаружены сульфитредуцирующие клостридии – анаэробные спорообразующие микроорганизмы, распространенные в почве, воде, фекалиях.

"После получения информации от Роскачества производителем сосисок «Сливочные» ТМ «Атрус» было проведено служебное расследование и предприняты корректирующие действия. Усилен санитарный контроль на производстве, проведено дополнительное обучение персонала по правилам соблюдения личной гигиены, правилам мойки и дезинфекции оборудования, представлены результаты внепланового инспекционного контроля сырья и готовой продукции",

- отметили эксперты в своем исследовании.

В сосисках 4 ТМ – «Ближние горки», «Велком», «Клинский», «Черкизово» – выявлено повышенное количество аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).

Проще говоря, по этому параметру судят о загрязнении продукта микроорганизмами или несоблюдении условий его хранения.