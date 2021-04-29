Ресторатор назвал четыре вида закусок к шашлыку

Бренд-шеф, ресторатор Сергей Хромов рассказал, существует ли идеальный маринад для шашлыка, а также какую оригинальную закуску можно взять с собой на пикник.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Основной период сезона шашлыков в России наступит во время майских праздников. В этом году они будут длиться целых десять дней. Поэтому многие люди обязательно поедут на дачи или на природу, где будут готовить замаринованное мясо на костре.

По мнению Сергея Хромова, можно выбрать любой из четырех вариантов блюд к шашлыку. В них представлены как сытные, так и легкие закуски. Например, отлично дополнит прожаренное мясо буррито. Для его приготовления используются следующие ингредиенты: жареная курица, тортилья, кинза, красный лук, халапеньо, красная фасоль, помидор, огурец, соусы сырный и сальса, свежемолотый перец и соль по вкусу.

Следующее блюдо — клаб-сэндвич. Чтобы его приготовить, на столе должны быть: тостовый хлеб, фирменный соус для пикника, листья салата, огурец, бекон или ветчина, сыр чеддер.

Помимо этого, ресторатор посоветовал приготовить мангал-салат. Для этого понадобятся: баклажан, паприка, цукини, томаты, кинза, укроп, базилик, чеснок, соевый соус, перец свежемолотый и тимьян. А вот тем, кто захочет отведать мини-капрезе нужно будет использовать сыр мини-моцарелла, листья базилика, помидоры черри медовые, оливковое масло extra virgin, соль, свежемолотый черный перец и крем бальзамик.

Вместе с тем для многих «шашлычников» настоящей головной болью становится выбор походящего маринада, так как в интернете можно наткнутся на бесчисленное множество рецептов, отмечает ФАН

— На мой взгляд, у каждого мяса есть свой, определенный вкус, который люди иногда чересчур забивают специями, уксусом, маринадом. Этого быть не должно. Таким образом мы сбиваем вкус и не почувствуем, какое это мясо, — подчеркнул Сергей Хромов.