Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

Ресторатор назвал четыре вида закусок к шашлыку

Вечерняя Москва
4 часа назад
Бренд-шеф, ресторатор Сергей Хромов рассказал, существует ли идеальный маринад для шашлыка, а также какую оригинальную закуску можно взять с собой на пикник.
Ресторатор назвал четыре вида закусок к шашлыку
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Основной период сезона шашлыков в России наступит во время майских праздников. В этом году они будут длиться целых десять дней. Поэтому многие люди обязательно поедут на дачи или на природу, где будут готовить замаринованное мясо на костре.
По мнению Сергея Хромова, можно выбрать любой из четырех вариантов блюд к шашлыку. В них представлены как сытные, так и легкие закуски. Например, отлично дополнит прожаренное мясо буррито. Для его приготовления используются следующие ингредиенты: жареная курица, тортилья, кинза, красный лук, халапеньо, красная фасоль, помидор, огурец, соусы сырный и сальса, свежемолотый перец и соль по вкусу.
Следующее блюдо — клаб-сэндвич. Чтобы его приготовить, на столе должны быть: тостовый хлеб, фирменный соус для пикника, листья салата, огурец, бекон или ветчина, сыр чеддер.
Помимо этого, ресторатор посоветовал приготовить мангал-салат. Для этого понадобятся: баклажан, паприка, цукини, томаты, кинза, укроп, базилик, чеснок, соевый соус, перец свежемолотый и тимьян. А вот тем, кто захочет отведать мини-капрезе нужно будет использовать сыр мини-моцарелла, листья базилика, помидоры черри медовые, оливковое масло extra virgin, соль, свежемолотый черный перец и крем бальзамик.
Вместе с тем для многих «шашлычников» настоящей головной болью становится выбор походящего маринада, так как в интернете можно наткнутся на бесчисленное множество рецептов, отмечает ФАН.
— На мой взгляд, у каждого мяса есть свой, определенный вкус, который люди иногда чересчур забивают специями, уксусом, маринадом. Этого быть не должно. Таким образом мы сбиваем вкус и не почувствуем, какое это мясо, — подчеркнул Сергей Хромов.
По его словам, в данном вопросе нужно ко мнению азербайджанских поваров, которые считают, что лучший маринад — это лук.
Еда,Сергей Хромов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители