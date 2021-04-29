Ресторатор перечислил виды закусок к шашлыку

Бренд-шеф, ресторатор Сергей Хромов рассказал, существует ли идеальный маринад для шашлыка, а также какую закуску можно взять с собой на пикник. Об этом сообщает ФАН.

Хромов отметил, что можно выбрать любой из четырех вариантов блюд к шашлыку. Первое — буррито. Для его приготовления используются следующие ингредиенты: жареная курица, тортилья, кинза, красный лук, халапеньо, красная фасоль, помидор, огурец, соусы сырный и сальса, свежемолотый перец и соль по вкусу.

Второй — клаб-сэндвич (тостовый хлеб, фирменный соус для пикника, листья салата, огурец, бекон или ветчина, сыр чеддер).

Ресторатор рекомендует также приготовить мангал-салат, для которого понадобятся баклажан, паприка, цукини, томаты, кинза, укроп, базилик, чеснок, соевый соус, перец свежемолотый и тимьян.

И, наконец, четвертое блюдо — мини-капрезе (сыр мини-моцарелла, листья базилика, помидоры черри медовые, оливковое масло extra virgin, соль, свежемолотый черный перец и крем бальзамик).

Вот, что Хромов сказал о маринаде для шашлыка:

«На мой взгляд, у каждого мяса есть свой, определенный вкус, который люди иногда чересчур забивают специями, уксусом, маринадом. Этого быть не должно. Таким образом мы сбиваем вкус и не почувствуем, какое это мясо».