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Диетолог Соломатина рассказала, как есть сладкое и не толстеть

Вечерняя Москва
7 часов назад
Любители сладостей могут есть десерты без опасений за свою фигуру при соблюдении определенных рекомендаций. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Диетолог рассказала, как есть сладкое и не толстеть
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Эксперт порекомендовала отдавать предпочтение натуральным продуктам, таким как мармелад, пастила, зефир и джемы. Эти сладости содержат клетчатку, которая сдерживает всасывание сахара. В результате выделяется меньше инсулина, отвечающего за образование жира.
При этом Соломатина предостерегла от увлечения сладостями на фруктозе — она опаснее, чем сахар.
В качестве полезного перекуса диетолог предложила фрукты и ягоды, однако в них много сахара естественного происхождения, поэтому ими тоже не стоит увлекаться.
Чтобы съесть меньше сладкого, нужно как можно дольше держать лакомство во рту для долгого контакта с рецепторами: чем дольше мы будем держать что-то во рту, тем больше будут раздражаться рецепторы, тем больше удовольствия мы будем ощущать.
Если дополнить небольшое количество сладкого большим объемом жидкости, можно получить полноценный перекус, рассказала Соломатина в интервью радио Sputnik.
Ранее эксперт рассказал, как приготовить полезный кулич к Пасхе.
Еда,Елена Соломатина,ИА Sputnik,
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