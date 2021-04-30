Диетолог рассказала, как есть сладкое и не толстеть

Эксперт порекомендовала отдавать предпочтение натуральным продуктам, таким как мармелад, пастила, зефир и джемы. Эти сладости содержат клетчатку, которая сдерживает всасывание сахара. В результате выделяется меньше инсулина, отвечающего за образование жира.

При этом Соломатина предостерегла от увлечения сладостями на фруктозе — она опаснее, чем сахар.

В качестве полезного перекуса можно использовать фрукты и ягоды, но в них много сахара естественного происхождения.