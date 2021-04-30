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Диетолог рассказала, как есть сладкое и не толстеть

Даня Виттиг
4 часа назад
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как любителям сладостей есть десерты без последствий. Ее слова передает радио Sputnik.
Диетолог рассказала, как есть сладкое и не толстеть
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Эксперт порекомендовала отдавать предпочтение натуральным продуктам, таким как мармелад, пастила, зефир и джемы. Эти сладости содержат клетчатку, которая сдерживает всасывание сахара. В результате выделяется меньше инсулина, отвечающего за образование жира.
При этом Соломатина предостерегла от увлечения сладостями на фруктозе — она опаснее, чем сахар.
В качестве полезного перекуса можно использовать фрукты и ягоды, но в них много сахара естественного происхождения.
Чтобы съесть меньше сладкого, нужно как можно дольше держать лакомство во рту. Чем дольше мы будем держать что-то во рту, тем больше будут раздражаться рецепторы, тем больше удовольствия мы будем ощущать.
Ранее "Рамблер" сообщал, как качество сна зависит от сахара.
Еда,Елена Соломатина,ИА Sputnik,
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