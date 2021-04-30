Назван самый опасный маринад для шашлыка

У каждого россиянина есть свой любимый рецепт маринования мяса или морепродуктов перед их жаркой. Но не все варианты «подготовки» лакомства так безвредны, как кажется на первый взгляд, заметил в разговоре с «Вечерней Москвой» шеф-повар, член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков. По его словам, лучше отказаться от кисломолочных ингредиентов.

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— Я не советую использовать именно кисломолочные маринады. В мясе или рыбе все-таки находится кровь. При ее соприкосновении с кисломолочкой, если на улице тепло, высока вероятность развития кишечных болезнетворных бактерий. Так что большой риск отравиться. Поэтому я категорически против таких маринадов, — пояснил шеф-повар.