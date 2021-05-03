Как дольше сохранить хлеб свежим

Хлеб всегда считался одним из главных блюд на Руси. Если в доме был хлеб, значит семья не бедствовала. Кроме того, без него не обходился ни один праздник и семейный ритуал. Сейчас в России нет такого культа хлеба, но выбрасывать его по-прежнему боятся: кто-то считает это плохой приметой, а кто-то следует советом священнослужителей. "Рамблер" рассказывает о том, как сохранить хлеб свежим надолго, чтобы его не выбрасывать.

Целлофановый пакет

Отлично для хлеба подойдет обычный целлофановый пакет. Можно брать тот, в котором вы его купили. При этом, в пакете нужно сделать несколько дырочек для того, чтобы в нем не копилась влага и не нарастала плесень. Второй раз этот пакет лучше не использовать, так как там могли размножиться другие микроорганизмы.

Хлебница

Эксперты рекомендуют отказаться от пластиковых и деревянных хлебниц. У них есть плюсы — они дешевле и хорошо вписываются в интерьер. Однако пластик довольно недолговечен, а за деревом нужен тщательный уход. По мнению экспертов, наилучшей хлебницей является железная — она сохраняет тепло и не впитывает в себя неприятные запахи. Срок жизни хлеба можно продлить, если положить в хлебницу кусок сахара, очищенную картофелину или яблочную дольку.

Щепотка соли в марле