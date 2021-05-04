Эксперимент редакции: стоит ли тратить деньги на свежие овощи

Сегодня при всем разнообразии продуктов далеко не все придерживаются правильного питания. А все мы знаем, что его главный секрет - свежие овощи в рационе. Но, если учесть ценообразование в магазинах, появляется риск просто-напросто разориться на «здоровой еде». Редактор «Рамблера» на себе испытала, как меняется самочувствие при ежедневном потреблении большого количества овощей.

Расстройство пищевого поведения

Начиная с подросткового возраста, я всегда была крайне озабочена своим весом. Снова и снова пробовала различные диеты, но каждый раз срывалась, заедая стыд и разочарование в самой себе чипсами, фаст-фудом и докторской колбасой. Меня буквально сводили с ума обладательницы осиной талии на обложках глянцевых журналов.

С годами я познакомилась с таким термином как расстройство пищевого поведения (РПП). Смотря на себя в зеркало, мне всегда казалось, что я толще, чем есть на самом деле. Наверное, тут стоит упомянуть тот факт, что последние лет шесть мой вес оставался ниже нормы. Но что тут поделаешь - кучка тараканов в голове и запутанный клубок комплексов не позволяли мне назвать себя худой.

Альтернативный метод решения проблемы

Когда я наконец поняла, что проблема не в объемах, а в голове, я начала искать другой путь решения проблемы. Проще говоря - менять свои пищевые привычки. Если раньше я голодала, а потом обжиралась, то потом я осознала, что от диет нужно раз и навсегда отказаться. Я стала изучать, как на организм влияют белки, жиры и углеводы - за что они отвечают в обменных процессах.

Выяснилось, что для слаженной работы организма необходимо ежедневно потреблять большое количество овощей, причем желательно зеленых. Именно они составляют 70% нормального рациона. Проще говоря, есть овощи надо на завтрак, обед и ужин, причем они должны занимать больше половины тарелки.

Признаюсь, что для меня это стало настоящим испытанием. Я совру, если скажу, что не любила овощи. Но выбор их в моем рационе был довольно скудным - огурцы, да помидоры. Все остальное, начиная от цветной капусты, заканчивая баклажанами, я ела пару раз в год. Но раз уж вводить изменения в свою жизнь, то глобальные!

Продуктовая корзина

Проведя несколько дней перед экраном компьютера, мне удалось составить продуктовую корзину. В нее вошли: тыква, красный и зеленый лук, болгарский перец, кабачки, свёкла, кольраби, брокколи, цветная капуста, батат, огурцы и помидоры. Помимо этого я добавила в список всевозможные виды зелени и растений, начиная от петрушки и укропа, заканчивая шпинатом и руколой. Ну, думала: «Все. На неделю должно хватить».

Каково же было мое удивление, когда на кассе в магазине я оставила за растительно-овощную корзину несколько тысяч рублей! За эти деньги можно купить пару килограммов свежей форели. Но делать нечего - раз начала, надо идти до конца.

Первое время было очень непривычно. Приходилось постоянно искать на просторах интернета новые овощные блюда, потому что есть их в сыром виде быстро надоело. Я стала готовить крем-супы, всевозможные салаты, гарниры и даже котлеты! При этом я чувствовала сытость и одновременно небывалую легкость. Я ела все продукты, ни в чем себя не ограничивая, но большее предпочтение все равно отдавала овощам.

Мой результат

Я и не заметила, как постепенно отказалась от мяса, рыбы и молочных продуктов. Раньше мне казалось, что без добротного стейка или бургера, я буду ходить весь день голодной. Но, как оказалось, я была далека от истины в своих суждениях.

Уже больше полугода мой основной рацион - это овощи и крупы. Во-первых, я позабыла словосочетание "тяжесть в животе". Во-вторых, я стала намного активнее и выносливее. В-третьих, у меня в разы улучшилось состояние и цвет кожи. При этом стоит отметить, что я не выгляжу, как ходячий, обтянутый кожей, мертвец. У меня здоровый румянец на щеках и округлые формы.

Доброе напутствие

Я ни в коем случае не рекомендую отказываться от животной пищи, так как без долгосрочной подготовки это решение может сулить немало проблем. Новички часто допускают одну и ту же ошибку - несбалансированность рациона. Мне потребовалась несколько лет, чтобы подробно разобраться в этом вопросе. Но я точно советую попробовать есть больше овощей. Причем самых разнообразных!