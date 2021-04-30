Как приготовить шашлык в квартире, не нарушая закон

По мнению эксперта, самым оптимальным, безвредным и безопасным способом приготовления дома настоящего шашлыка является добавление небольшого количества жидкого дыма в маринад. Пропорции зависят от его объема и концентрации дыма.

Другой способ заключается в том, что замаринованное мясо нужно поместить в банку и плотно ее закупорить. Главное, как пояснил повар, не ставить ее в раскаленную духовку, а разогревать банку вместе с ней. Таким способом мясо готовится в среднем 45 минут, оно получается нежным и напоминающим "костровый вариант".