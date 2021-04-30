Как приготовить шашлык в квартире, не нарушая закон

По мнению эксперта, самым оптимальным, безвредным и безопасным способом приготовления дома настоящего шашлыка является добавление небольшого количества жидкого дыма в маринад. Пропорции зависят от его объема и концентрации дыма.
"На килограмм мяса нужна половина или одна столовая ложка жидкого дыма, который продается по 500 миллилитров. Если это маленький объем — от 30 до 100 миллилитров, то его потребуется от двух капель до чайной ложки. В большей степени он везде продается одной марки, по 500 миллилитров. Так что добавляем в маринад не больше столовой ложки", — пояснил шеф.
Другой способ заключается в том, что замаринованное мясо нужно поместить в банку и плотно ее закупорить. Главное, как пояснил повар, не ставить ее в раскаленную духовку, а разогревать банку вместе с ней. Таким способом мясо готовится в среднем 45 минут, оно получается нежным и напоминающим "костровый вариант".
Можно попробовать третий способ, можно взять любую щепу и разогреть ее на сковороде, затем положить на нее решетку или дуршлаг с мясом.
"От щепы будет выделяться дым, и мясо начнет им пропитываться. Но даже при очень мощной домашней вытяжке все равно этот дым попадет в вентиляцию, и бдительные соседи могут вызвать пожарных", — объяснил он.