Названа безопасная порция пасхального кулича

На Пасху стоит есть подсушенный кулич, который весит не более 150 граммов, и не надо также переедать в этот день. Об этом заявила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. Ее слова передает РИА Новости.
Фото: Павел Лисицын / РИА НовостиПавел Лисицын / РИА Новости
Она отметила, что пасхальный кулич относится к сладкой выпечке, поэтому важен правильный объем порции.
«Если съесть небольшую порцию, не более 100-150 граммов, то для здорового человека вреда от этого не будет. При этом лучше, если кулич будет не свежей выпечки, а слегка подсушенным, испеченным накануне»,