Названа безопасная порция пасхального кулича

Она отметила, что пасхальный кулич относится к сладкой выпечке, поэтому важен правильный объем порции.

По словам врача, меру стоит соблюдать тем, кто постился, поскольку возможны функциональные нарушения со стороны органов пищеварения. Например, может произойти вздутие, метеоризм.