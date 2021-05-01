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Названа безопасная порция пасхального кулича

Lenta.ruиещё 3
57 минут назад
На Пасху стоит есть подсушенный кулич, который весит не более 150 граммов, и не надо также переедать в этот день. Об этом заявила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. Ее слова передает РИА Новости.
Названа безопасная порция пасхального кулича
Фото: Павел Лисицын / РИА НовостиПавел Лисицын / РИА Новости
Она отметила, что пасхальный кулич относится к сладкой выпечке, поэтому важен правильный объем порции.
«Если съесть небольшую порцию, не более 100-150 граммов, то для здорового человека вреда от этого не будет. При этом лучше, если кулич будет не свежей выпечки, а слегка подсушенным, испеченным накануне»,
— сказала Стародубова.
По словам врача, меру стоит соблюдать тем, кто постился, поскольку возможны функциональные нарушения со стороны органов пищеварения. Например, может произойти вздутие, метеоризм.
Еда,Антонина Стародубова,РИА Новости,
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