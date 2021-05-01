Названа опасность соков и морсов

"Люди, отдыхая на свежем воздухе, пьют много жидкости, например, морс и сок. Злоупотребления этим приводит к другим отрицательным последствиям, прежде всего из-за раздражающего действия кислот и сахаров на слизистую желудка, двенадцатиперстную кишку и на пищевод. Любое злоупотребление всегда чревато негативными последствиями. Умеренность должна быть во всем",
"Поэтому, мудрые хозяйки и хозяева заготавливают сами соки с осени. Таким образом они точно знают, что пьют, и сколько в этом содержится, например, добавленного сахара",
"Однако при употреблении горячих напитков повышается потливость, поэтому переохлаждение может наступить так же незаметно. Физический труд тоже вызывает потливость, но тут само движение (разогревание организма изнутри) предотвращает отрицательные последствия",