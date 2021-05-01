Названа опасность соков и морсов

Брюн также добавил, что безалкогольные напитки, имитирующие вкус алкоголя, содержат различные кислоты, консерванты, и тоже вредны.

Эксперт также напомнил, что алкоголем нельзя согреться, и после его употребления в таких целях могут быть последствия переохлаждения. Вместо этого он порекомендовал теплое питье, например, горячий чай.