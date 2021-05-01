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Названа опасность соков и морсов

ТАСС
4 часа назад
Злоупотребление морсами и соками может привести к негативным последствиям, поскольку эти напитки плохо влияют на слизистую желудка, двенадцатиперстную кишку и пищевод из-за раздражающего действия кислот и сахаров. Об этом сообщил журналистам главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.
Названа опасность соков и морсов
Фото: DepositphotosDepositphotos
"Люди, отдыхая на свежем воздухе, пьют много жидкости, например, морс и сок. Злоупотребления этим приводит к другим отрицательным последствиям, прежде всего из-за раздражающего действия кислот и сахаров на слизистую желудка, двенадцатиперстную кишку и на пищевод. Любое злоупотребление всегда чревато негативными последствиями. Умеренность должна быть во всем",
- сказал он.
Брюн также добавил, что безалкогольные напитки, имитирующие вкус алкоголя, содержат различные кислоты, консерванты, и тоже вредны.
"Поэтому, мудрые хозяйки и хозяева заготавливают сами соки с осени. Таким образом они точно знают, что пьют, и сколько в этом содержится, например, добавленного сахара",
- отметил он.
Эксперт также напомнил, что алкоголем нельзя согреться, и после его употребления в таких целях могут быть последствия переохлаждения. Вместо этого он порекомендовал теплое питье, например, горячий чай.
"Однако при употреблении горячих напитков повышается потливость, поэтому переохлаждение может наступить так же незаметно. Физический труд тоже вызывает потливость, но тут само движение (разогревание организма изнутри) предотвращает отрицательные последствия",
- заключил он.
Еда,Евгений Брюн,Минздрав РФ,
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