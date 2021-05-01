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Врач объяснил опасность соков и морсов

Диана Товсепова
3 часа назад
Слишком частое употребление соков и морсов плохо влияет на слизистую желудка, двенадцатиперстную кишку и пищевод из-за раздражающего действия кислот и сахаров. Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.
Врач объяснил опасность соков и морсов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Люди, отдыхая на свежем воздухе, пьют много жидкости, например, морс и сок. Злоупотребления этим приводит к другим отрицательным последствиям, прежде всего из-за раздражающего действия кислот и сахаров на слизистую желудка, двенадцатиперстную кишку и на пищевод. Любое злоупотребление всегда чревато негативными последствиями. Умеренность должна быть во всем", — сказал он.
Безалкогольные напитки, имитирующие вкус алкоголя, по словам эксперта, также вредны, потому как содержат различные кислоты и консерванты.
"Поэтому, мудрые хозяйки и хозяева заготавливают сами соки с осени. Таким образом они точно знают, что пьют, и сколько в этом содержится, например, добавленного сахара", — объяснил специалист.
Еда,Евгений Брюн,Минздрав РФ,
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