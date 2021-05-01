Врач объяснил опасность соков и морсов

"Люди, отдыхая на свежем воздухе, пьют много жидкости, например, морс и сок. Злоупотребления этим приводит к другим отрицательным последствиям, прежде всего из-за раздражающего действия кислот и сахаров на слизистую желудка, двенадцатиперстную кишку и на пищевод. Любое злоупотребление всегда чревато негативными последствиями. Умеренность должна быть во всем", — сказал он.
"Поэтому, мудрые хозяйки и хозяева заготавливают сами соки с осени. Таким образом они точно знают, что пьют, и сколько в этом содержится, например, добавленного сахара", — объяснил специалист.