Названа безопасная порция пасхального кулича

На Пасху нужно есть подсушенный кулич, весом не более 150 граммов, и не надо также переедать в этот день. Об этом рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова изданию РИА Новости.
«Если съесть небольшую порцию, не более 100-150 граммов, то для здорового человека вреда от этого не будет. При этом лучше, если кулич будет не свежей выпечки, а слегка подсушенным, испеченным накануне», — сказала Стародубова.
Меру стоит соблюдать тем, кто постился, потому как возможны функциональные нарушения со стороны органов пищеварения. Это грозит вздутием и метеоризмом.