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Эксперт назвала безопасную порцию пасхального кулича

Диана Товсепова
9 часов назад
На Пасху нужно есть подсушенный кулич, весом не более 150 граммов, и не надо также переедать в этот день. Об этом рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова изданию РИА Новости.
Названа безопасная порция пасхального кулича
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Если съесть небольшую порцию, не более 100-150 граммов, то для здорового человека вреда от этого не будет. При этом лучше, если кулич будет не свежей выпечки, а слегка подсушенным, испеченным накануне», — сказала Стародубова.
Меру стоит соблюдать тем, кто постился, потому как возможны функциональные нарушения со стороны органов пищеварения. Это грозит вздутием и метеоризмом.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как приготовить настоящий шашлык в квартире.
Еда,Антонина Стародубова,РИА Новости,
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