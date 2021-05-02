Диетолог объяснила, какой кофе наименее вредный

Нутрициолог и чемпионка России по боди-фитнесу Мария Розанова назвала самую безопасную разновидность кофе. По ее мнению, это должен быть максимально простой напиток без добавок и с небольшим содержанием кофеина. Об этом сообщает «Москва 24».

Кофе с сухим молоком, сливками и сахаром вызывает процесс брожения и убивает полезную микрофлору кишечника, что способствует ослаблению иммунитета. Она предостерегла от употребления напитка с густой шапкой молочной пены — латте, макиато и капучино.

«Если мы добавим в кофе молоко, сливки, сахар или подсластитель, изменится пищевая ценность напитка, увеличится содержание белков, жиров и углеводов. Чем больше молока, тем меньше антиоксидантной активности. Поэтому, конечно же, лучше выбирать напиток как можно проще, без добавок и высокой концентрации самого кофеина: это американо, причем без сахара», — подчеркнула Розанова.

С исследованиями о том, что три чашки кофе в день продлевают жизнь, нутрициолог согласилась, но отметила, что объем этих чашек должен быть не более 70 миллилитров. Некоторые люди выбирают чашки и по по 400 миллилитров.

Розанова отметила, что кофе содержит более тысячи активных веществ, на организм человека больше всего влияют хлорогеновая кислота, полифенолы, дитерпены и кофеин. Последний создает иллюзию прилива сил, но через час усталость возвращается и даже усиливается.