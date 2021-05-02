Как сделать яичницу еще более вкусной

Правильно приготовить яичницу-болтунью довольно сложно. У поваров есть свои секреты, как сделать вкус этого блюда богаче. О секретах приготовления сообщает Daily Star.

Например, в яичницу советуют добавлять каплю оливкового масла прямого отжима и морскую соль.Оливковое мало имеет травяные, пикантные нотки. А жир, в свою очередь, придает блюду насыщенность. Морская соль, в свою очередь, делает яичницу хрустящей.

Знаменитый австралийско-французский шеф-повар Ману Фейлдель подчеркнул, что люди, готовя завтрак, зачастую слишком сильно разогревают сковороду. По его словам, ее следует поставить на средний огонь и растопить в ней сливочное масло, а яйца добавлять только тогда, когда масло начнет пузыриться.