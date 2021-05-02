Как сделать яичницу еще более вкусной

Правильно приготовить яичницу-болтунью довольно сложно. У поваров есть свои секреты, как сделать вкус этого блюда богаче. О секретах приготовления сообщает Daily Star.
Например, в яичницу советуют добавлять каплю оливкового масла прямого отжима и морскую соль.Оливковое мало имеет травяные, пикантные нотки. А жир, в свою очередь, придает блюду насыщенность. Морская соль, в свою очередь, делает яичницу хрустящей.
Знаменитый австралийско-французский шеф-повар Ману Фейлдель подчеркнул, что люди, готовя завтрак, зачастую слишком сильно разогревают сковороду. По его словам, ее следует поставить на средний огонь и растопить в ней сливочное масло, а яйца добавлять только тогда, когда масло начнет пузыриться.
«Если сковорода слишком горячая, яйца будут готовиться слишком быстро, гореть — и вместо того, чтобы быть красивыми и легкими, у них будет резиновая текстура», — предупредил повар. При подаче на стол он также посоветовал добавить к яичнице оливковое масло, морскую соль и перец.