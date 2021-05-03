Врач перечислил опасные для здоровья продукты на пикнике

Кисломолочные продукты, вода из открытых источников, блюда с кремом, а также салаты, заправленные майонезом, могут стать причиной пищевого отравления на пикнике.

«На природу с собой не надо брать никакие продукты с кремом, салаты, заправленные майонезом. Это все к концу дня 100% испортится, и причем человек это может даже не почувствовать», – рассказал РИА Новости заместитель главврача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов.

Он подчеркнул, что готовый шашлык или любые другие мясные изделия стоит покупать в сертифицированных местах, в ином случае, есть риск заразиться сальмонеллезом.