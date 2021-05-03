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Врач перечислил опасные для здоровья продукты на пикнике

ТК «Звезда»иещё 2
4 часа назад
Кисломолочные продукты, вода из открытых источников, блюда с кремом, а также салаты, заправленные майонезом, могут стать причиной пищевого отравления на пикнике.
Врач перечислил опасные для здоровья продукты на пикнике
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»
«На природу с собой не надо брать никакие продукты с кремом, салаты, заправленные майонезом. Это все к концу дня 100% испортится, и причем человек это может даже не почувствовать», – рассказал РИА Новости заместитель главврача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов.
Он подчеркнул, что готовый шашлык или любые другие мясные изделия стоит покупать в сертифицированных местах, в ином случае, есть риск заразиться сальмонеллезом.
По словам Давыдова, продукты на пикнике нужно хранить в термосумках. Также стоит учитывать, что некоторые блюда имеют высокий риск заражения различными условно патогенными микроорганизмами, а это может привести к отравлению или формированию кишечной или пищевой инфекции.
Еда,Петр Давыдов,РИА Новости,
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