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Врач рассказал о безопасном употреблении шашлыка

Елизавета Назарова
1 час назад
Врач-терапевт и диетолог Филипп Кузьменко рассказал о том, как без вреда для здоровья употреблять шашлык. Об этом сообщает радио Sputnik.
Врач рассказал о безопасном употреблении шашлыка
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Медик отметил, что мясом не стоит злоупотреблять в целом, особенно это касается шашлыка. Он заявил, что не стоит употреблять более 100 граммов красного мяса и сказал, что лучше придерживаться порции в 70 граммов.
"Доказано, что красное мясо и любые полуфабрикаты из мяса, если их очень много есть, повышают риск колоректального рака, поэтому все хорошо в меру"
Тем, кто следит за фигурой, врач посоветовал перед употреблением шашлыка заполнить желудок водой или овощами.
Кузьменко также рассказал о том, что мясо, приготовленное на мангале, имеет довольно долгий срок хранения, поэтому не стоит съедать все сразу.
"Зависит от того, насколько сильно вы прожарили шашлык, что за мясо, как долго оно пролежало не в холодильнике. Если сразу убрали, неделю мясо вряд ли простоит, но дня три-четыре-пять вполне может"
Еда,
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