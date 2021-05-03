Ученые заявили об опасности соли

Проблемы с сердцем, суставами и давлением — известные всем побочные эффекты любви к соли.

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А новое исследование показало, что избыток соли в диете делает человека менее защищенным перед бактериальными инфекциями, пишет Metro со ссылкой на научную статью, опубликованную в издании Circulation.

Ученые обратили внимание на опубликованную еще в 2015 году работу, согласно выводам которой, высокое содержание соды в крови влияло на то, как белые кровяные тельца реагируют на нездоровые клетки. Переосмыслив данные, ученые пришли к выводу, что соль ослабляет иммунитет, разрушая так называемую дыхательную цепь переноса электронов — клетки в итоге производят меньше энергии и кислорода.

Это и нарушает функционирование белых кровяных телец, ответственных за иммунный ответ организма.

"Если настолько важный клеточный механизм нарушается в течение долгого времени, это может иметь негативное влияние и потенциально привести к воспалительным процессам в кровеносных сосудах или суставах, аутоиммунным заболеваниям",

— говорит профессор Маркус Кляйневитфельд из Университета в Хассельте (Бельгия).

Врачи рекомендуют употреблять соль в безопасных объемах: 5-6 граммов для взрослого человека в сутки, включая уже содержащуюся в еде соль, вполне достаточно.