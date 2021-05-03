Ученые заявили об опасности соли

Проблемы с сердцем, суставами и давлением — известные всем побочные эффекты любви к соли.
А новое исследование показало, что избыток соли в диете делает человека менее защищенным перед бактериальными инфекциями, пишет Metro со ссылкой на научную статью, опубликованную в издании Circulation.
Ученые обратили внимание на опубликованную еще в 2015 году работу, согласно выводам которой, высокое содержание соды в крови влияло на то, как белые кровяные тельца реагируют на нездоровые клетки. Переосмыслив данные, ученые пришли к выводу, что соль ослабляет иммунитет, разрушая так называемую дыхательную цепь переноса электронов — клетки в итоге производят меньше энергии и кислорода.
Это и нарушает функционирование белых кровяных телец, ответственных за иммунный ответ организма.
"Если настолько важный клеточный механизм нарушается в течение долгого времени, это может иметь негативное влияние и потенциально привести к воспалительным процессам в кровеносных сосудах или суставах, аутоиммунным заболеваниям",
— говорит профессор Маркус Кляйневитфельд из Университета в Хассельте (Бельгия).
Врачи рекомендуют употреблять соль в безопасных объемах: 5-6 граммов для взрослого человека в сутки, включая уже содержащуюся в еде соль, вполне достаточно.
Аккуратно относиться нужно и к характеру употребляемых фруктов, и к количеству съеденных ягод.