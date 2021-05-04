Диетолог объяснила, как не переедать во время праздников

Прежде всего эксперт рекомендовала не перегружать стол жирными и мясными блюдами. По словам медика, крайне важно разбавлять меню салатами, овощами, фруктами, зеленью и крупами. Кроме того, врач рекомендовала не злоупотреблять алкоголем:
Восстановить нормальную работу пищеварительной системы поможет временная коррекция рациона. Бережная посоветовала налегать на растительную пищу в запеченном или тушеном виде. Кроме того, для улучшения самочувствия диетолог рекомендовала пить чай с лимоном, минеральную воду или использовать энтеросорбенты.