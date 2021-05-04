Диетолог объяснила, как не переедать во время праздников

Прежде всего эксперт рекомендовала не перегружать стол жирными и мясными блюдами. По словам медика, крайне важно разбавлять меню салатами, овощами, фруктами, зеленью и крупами. Кроме того, врач рекомендовала не злоупотреблять алкоголем:

«Надо понимать, что праздничные дни не для того, чтобы наедаться, а чтобы получать удовольствие от жизни, от праздника, заниматься спортом. Питание можно ограничивать».

Специалист отметила, что пренебрежение этими правилами может быть чревато для организма неприятными последствиями.