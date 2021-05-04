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Диетолог объяснила, как не переедать во время праздников

Мира Маркина
4 часа назад
Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная в разговоре с радио Sputnik объяснила, как не переедать во время праздников.
Диетолог объяснила, как не переедать во время праздников
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Прежде всего эксперт рекомендовала не перегружать стол жирными и мясными блюдами. По словам медика, крайне важно разбавлять меню салатами, овощами, фруктами, зеленью и крупами. Кроме того, врач рекомендовала не злоупотреблять алкоголем:
«Надо понимать, что праздничные дни не для того, чтобы наедаться, а чтобы получать удовольствие от жизни, от праздника, заниматься спортом. Питание можно ограничивать».
Специалист отметила, что пренебрежение этими правилами может быть чревато для организма неприятными последствиями.
Восстановить нормальную работу пищеварительной системы поможет временная коррекция рациона. Бережная посоветовала налегать на растительную пищу в запеченном или тушеном виде. Кроме того, для улучшения самочувствия диетолог рекомендовала пить чай с лимоном, минеральную воду или использовать энтеросорбенты.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач рассказал о безопасном употреблении шашлыка.
Еда,Ирина Бережная,ИА Sputnik,
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