Названы самые полезные для кишечника продукты

По словам медика, положительное влияние на микрофлору оказывают ферментированные продукты — те, которые подверглись процессу брожения. Среди них — кефир, квашеная капуста, йогурт, соленые огурцы и помидоры, моченые яблоки, чайный гриб.
Кроме того, ферментированные продукты повышают иммунитет, способствуют снижению веса и количества болезнетворных бактерий в организме, а также помогают выделению желудочного сока и ферментов поджелудочной железы.
Однако Елена Смирнова предупредила, что злоупотреблять такими продуктами не стоит, так как обычно в них много соли.