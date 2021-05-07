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Врач назвала самые полезные для кишечника продукты

Анна Арсеньева
4 часа назад
Врач-проктолог Елена Смирнова рассказала, какие продукты наиболее полезны для кишечника. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Названы самые полезные для кишечника продукты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам медика, положительное влияние на микрофлору оказывают ферментированные продукты — те, которые подверглись процессу брожения. Среди них — кефир, квашеная капуста, йогурт, соленые огурцы и помидоры, моченые яблоки, чайный гриб.
"В результате в овощах, злаках, молочных продуктах образуются пробиотики (микроорганизмы), которые оздоравливают кишечник и все, что с ним связано, вплоть до иммунитета, умственного и психоэмоционального состояния", — рассказала врач.
Кроме того, ферментированные продукты повышают иммунитет, способствуют снижению веса и количества болезнетворных бактерий в организме, а также помогают выделению желудочного сока и ферментов поджелудочной железы.
Однако Елена Смирнова предупредила, что злоупотреблять такими продуктами не стоит, так как обычно в них много соли.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как выбрать полезную вареную колбасу.
Еда,Елена Смирнова,
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