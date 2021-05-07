Названы самые полезные для кишечника продукты

Врач-проктолог Елена Смирнова рассказала, какие продукты наиболее полезны для кишечника. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По словам медика, положительное влияние на микрофлору оказывают ферментированные продукты — те, которые подверглись процессу брожения. Среди них — кефир, квашеная капуста, йогурт, соленые огурцы и помидоры, моченые яблоки, чайный гриб.

"В результате в овощах, злаках, молочных продуктах образуются пробиотики (микроорганизмы), которые оздоравливают кишечник и все, что с ним связано, вплоть до иммунитета, умственного и психоэмоционального состояния", — рассказала врач.

Кроме того, ферментированные продукты повышают иммунитет, способствуют снижению веса и количества болезнетворных бактерий в организме, а также помогают выделению желудочного сока и ферментов поджелудочной железы.