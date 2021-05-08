Причины, по которым не стоит есть яйца

Многие не могут представить свой завтрак без куриных яиц, приготовленных в различных вариациях. Однако на самом деле этот популярный продукт не так уж и полезный, как многим кажется. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Действительно, яйца содержат множество питательных веществ, в том числе 13 основных витаминов и минералов. Однако у всего есть обратная сторона. Известно, что яйца — продукт животного происхождения, поэтому они содержат насыщенные жиры, которые способны повысить уровень холестерина, привести к диабету второго типа. Также насыщенные жиры связаны с такими видами рака, как рак груди, рак простаты и рак желудочно-кишечного тракта.

Что касается холестерина, то в этом продукте его действительно много — на каждое яйцо приходится около 187 миллиграммов холестерина. А некоторые исследования показывают, что регулярное употребление яиц приводит к образованию бляшек на артериях.

Также яичные желтки содержат соединение под названием лецитин. Бактерии кишечника превращают это соединение в химический ТМАО, а высокий уровень ТМАО связан с повышенным риском сердечного приступа или инсульта.