Названы продукты, которые ошибочно считают вредными

Некоторые продукты из-за высокой калорийности ошибочно считают вредными.

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Одним из таких продуктов является цельное яйцо. Некоторые употребляют только белок, а желток считают слишком жирным. Но большинство питательных веществ, витамины А, В2, В5, В9, D и К содержатся именно в этой части яйца, сообщает портал nashcheremshan.

Многие люди покупают обезжиренные молочные продукты. Но они проходят много стадий обработки с добавлением загустителей, ароматизаторов и красителей, поэтому, например, творог с жирностью 5% менее вреден, чем обезжиренный.

Также ошибочно считаются вредными консервы, большинство из которых сохраняет полезные свойства продукта. В процессе консервирования практически в полном объеме сохраняются витамины А, D, Е и К, калий, магний и марганец.

Часто люди полностью отказываются от кофе, но 1-2 чашки этого напитка в день повышают работоспособность, тонизируют нервную систему и обогащают организм антиоксидантами.