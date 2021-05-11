Консервы и сало: россияне рассказали о любимой еде

Пельмени, хлеб, сосиски, пиво и сладкое к чаю, — так выглядит обычная продуктовая корзина многих россиян. "Рамблер" провел опрос среди читателей и выяснил, какие у них вкусовые предпочтения.

Как оказалось, к фастфуду большинство респондентов равнодушны: 67% не любят бургеры, картошку фри и другие вредные перекусы. А вот от сладкого россияне не отказываются. 92% опрошенных предпочитают к чаю десерты.

Овощей россияне хотели бы есть больше. 54% опрошенных стараются добавлять их в свой рацион чаще, однако получается это у них не всегда. Еще 13% иногда заставляют себя есть овощи, а 6% совсем от них отказались.

Неизменной остается любовь россиян к консервам. 69% часто едят их и не считают вредными. Примерно столько же респондентов, 66%, любят пощелкать семечки. В числе любимых продуктов — пельмени (73%), сало (88%), пиво (84%), хлеб (78%) и сосиски (56%). Также 79% опрошенных любят колбасу, но могут позволить ее себе не часто.