Назван самый полезный молочный продукт

По ее словам, при выборе творога лучше отдавать предпочтение видам с жирностью 5 процентов. Нутрициолог подчеркнула, что такой выбор является оптимальным: продукт не калорийный, но в отличие от обезжиренной версии, содержит необходимое количество жиров, играющих важную роль в построении клеток человеческого организма.