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Назван самый полезный молочный продукт

Мария Грибова
6 часов назад
Член Национального общества диетологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Декке заявила, что самым полезным молочным продуктом считается творог. В 100 граммах этого молочного продукта содержится наибольшее количество белка. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Назван самый полезный молочный продукт
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Эксперт отметила, что при выборе творога лучше отдавать предпочтение видам с жирностью в пять процентов. Продукт не калорийный, но в отличие от обезжиренной версии, содержит необходимое количество жиров, играющих важную роль в построении клеток человеческого организма.
Также, по мнению нутрициолога, в топ-5 полезных молочных продуктов вошли варенец, кефир, натуральный йогурт и ряженка. Молоко занимает последнее место из-за того, что некоторые люди со временем перестают усваивать лактозу.
Еда,
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