Назван самый полезный молочный продукт

Член Национального общества диетологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Декке заявила, что самым полезным молочным продуктом считается творог. В 100 граммах этого молочного продукта содержится наибольшее количество белка. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Эксперт отметила, что при выборе творога лучше отдавать предпочтение видам с жирностью в пять процентов. Продукт не калорийный, но в отличие от обезжиренной версии, содержит необходимое количество жиров, играющих важную роль в построении клеток человеческого организма.