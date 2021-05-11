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Какую еду никогда не закажут работники ресторанов

Даня Виттиг
5 часов назад
Многие даже не задумываются о том, какую еду им на самом деле предлагают в кафе и ресторанах. На сайте Reddit работники американских ресторанов поделились, что бы никогда в жизни не заказали в заведении. "Рамблер" передает их слова.
Какую еду никогда не закажут работники ресторанов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Напитки с украшениями

Лимоны, лаймы, апельсины и другие украшения для коктейлей практически никто не моет. Зато персонал буквально 95% времени трогает их голыми руками.

Хумус в пиццерии

Не заказывайте те блюда, которые не являются основными для конкретного ресторана. Вы в рыбном ресторане? Скорее всего пицца будет не лучшего качества. Пришли в пиццерию? Хумус будет не тот. Продукты для детского меню и вовсе покупается в супермаркетах, наггетсы никто не делает специально.

Трюфель

В трюфельном масле вовсе нет никаких трюфелей. А специфический запах в нем появляется после обработки веществ на основе нефтепродуктов.

Сырный соус

Многие люди заказывают дополнительные соусы, а потом не могут осилить даже порцию. Все дело в том, что любой сырный соус представляет собой на 95% масло и творожный сыр. А это половина дневной нормы калорий в маленькой миске.
Еда,
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