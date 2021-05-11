Какую еду никогда не закажут работники ресторанов

Многие даже не задумываются о том, какую еду им на самом деле предлагают в кафе и ресторанах. На сайте Reddit работники американских ресторанов поделились, что бы никогда в жизни не заказали в заведении. "Рамблер" передает их слова.

Напитки с украшениями

Лимоны, лаймы, апельсины и другие украшения для коктейлей практически никто не моет. Зато персонал буквально 95% времени трогает их голыми руками.

Хумус в пиццерии

Не заказывайте те блюда, которые не являются основными для конкретного ресторана. Вы в рыбном ресторане? Скорее всего пицца будет не лучшего качества. Пришли в пиццерию? Хумус будет не тот. Продукты для детского меню и вовсе покупается в супермаркетах, наггетсы никто не делает специально.

Трюфель

В трюфельном масле вовсе нет никаких трюфелей. А специфический запах в нем появляется после обработки веществ на основе нефтепродуктов.

Сырный соус