Какую еду никогда не закажут работники ресторанов

Многие даже не задумываются о том, какую еду им на самом деле предлагают в кафе и ресторанах. На сайте Reddit работники американских ресторанов поделились, что бы никогда в жизни не заказали в заведении. "Рамблер" передает их слова.
Напитки с украшениями
Лимоны, лаймы, апельсины и другие украшения для коктейлей практически никто не моет. Зато персонал буквально 95% времени трогает их голыми руками.
Хумус в пиццерии
Не заказывайте те блюда, которые не являются основными для конкретного ресторана. Вы в рыбном ресторане? Скорее всего пицца будет не лучшего качества. Пришли в пиццерию? Хумус будет не тот. Продукты для детского меню и вовсе покупается в супермаркетах, наггетсы никто не делает специально.
Трюфель
В трюфельном масле вовсе нет никаких трюфелей. А специфический запах в нем появляется после обработки веществ на основе нефтепродуктов.
Сырный соус
Многие люди заказывают дополнительные соусы, а потом не могут осилить даже порцию. Все дело в том, что любой сырный соус представляет собой на 95% масло и творожный сыр. А это половина дневной нормы калорий в маленькой миске.