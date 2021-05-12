Что съесть, чтобы улучшить сексуальную жизнь

Всегда хочется и в любой момент можется? Такое бывает только в кино. В обычной жизни у многих женщин сексуальная энергия не бьет ключом, а дремлет.
Фото: Letidor.ruLetidor.ru
Исследователи Калифорнийского университета обнародовали статистику, согласно которой до 43% женщин испытывают проблемы с половой функцией. Эксперты уверяют, что женская сексуальность напрямую связана с питанием.
С американскими специалистами солидарна Ирина Писарева (@irina_official.rus), спортивный диетолог, член Национальной ассоциации диетологов. Эксперт «Летидора» уверена, что улучшить либидо можно, добавив в рацион определенные продукты.
Каждая женщина может столкнуться с проблемой снижения либидо. Происходит это по разным причинам: гормональная перестройка, психологические проблемы, прием некоторых лекарственных препаратов, усталость и некачественный сон. Сексуальность женщины связана с уровнем эстрогена, тестостерона, прогестерона и с нехваткой витаминов и микроэлементов (цинк, селен, магний, фосфор, омега-3 жирные кислоты, витамины группы В, фолиевая кислота). Чтобы нормализовать уровень гормонов и питательных веществ, необходимо наполнить рацион «правильными» продуктами.
Продукты для повышения либидо принято назвать афродизиаками.Перечислю некоторые из них.
Ваниль
Еще в древности считали, что аромат ванили снимает эмоциональное напряжение и определенным образом воздействует на нервную систему, даря ощущение безопасности и комфорта. Так, человек расслабляется, выработка гормонов радости в его организме активизируется. Как результат — женщина настраивается на романтический лад.
Рекомендации по употреблению: добавляйте в выпечку натуральную ваниль (плоды ванили представляют собой стручки).
Авокадо
Авокадо смело можно назвать суперфудом за способности надолго утолять голод и за серьезный витаминно-минеральный состав. В плоде содержатся и витамины А, К, С, Е, и фолиевая кислота, и омега-3 аминокислоты, и калий.
Авокадо улучшает кровообращение и стимулирует выработку половых гормонов у женщин.
Кроме того, напомню, фолиевая кислота (ее достаточно в авокадо) — обязательный компонент в рационе женщин репродуктивного возраста. Рекомендации по употреблению: добавляйте в рацион половинку авокадо в день.
Морепродукты
Устрицы, мидии, икра — в составе таких продуктов масса полезных аминокислот, витаминов и микроэлементов. Например, моллюски богаты цинком. А он в свою очередь задействован в выработке тестостерона (в том числе, у женщин).
Что касается устриц, то в этом продукте предостаточно селена, который повышает уровень женского гормона эстрогена.Рекомендации по употреблению: разумеется, от одной порции морепродуктов, съеденных раз в несколько месяцев, чудес ждать не стоит.
Гормональный фон способен измениться только при регулярном и довольно длительном потреблении тех или иных продуктов.
Мускатный орех
Еще с древних времен мускатный орех использовали для лечения сексуальных расстройств. Этот продукт называют ни много ни мало женской виагрой. Персидско-арабской традиционной медицине был известен рецепт для повышения либидо — это микс горячего шоколада с ванилью, корицей и мускатным орехом.
Рекомендации по употреблению: специю добавляли и добавляют практически в любое блюдо — от напитков и салата до выпечки (обычно это 1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха).
Миндаль
Миндаль входит в топ продуктов, которые могут похвастаться солидной порцией магния в составе. А магний, как известно, прекрасный антистресс и активатор мозговой деятельности, которая поможет пробудить либидо у женщины.
Рекомендации по употреблению: достаточно 4-5 орехов в день во время перекуса.
Трюфель
Перед вами продукт, который с гордостью носит звание чуть ли не самого мощного афродизиака. В трюфелях (кстати, и в сморчках тоже) много цинка и белков.
Гриб выделяет феромоны, которые при вдыхании активизируют участок головного мозга, ответственный за эмоциональность и чувственность.
Рекомендации по употреблению: можно приготовить овощной салат с авокадо, спаржей и добавить трюфельное масло (продаются варианты с разным процентным содержанием трюфеля) или мелко натереть сам трюфель поверх продукта.
Алоэ и мед
Алоэ вера — не только ускоряет заживление ожогов и ранок. Еще сок этого растения способен нормализовать давление, улучшить кровообращение, снизить эмоциональное напряжение.
Считается, что «коктейль» на основе сока алоэ и меда улучшает сексуальное возбуждение у женщин. Рекомендации по употреблению: важно помнить, что мед — сильный аллерген, а у сока алоэ для употребления внутрь есть немало противопоказаний (например, беременность, нарушение проходимости кишечника, диарея). Поэтому перед употреблением стоит проконсультироваться с врачом.